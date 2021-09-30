信任的标志. September. 30, 2021 07:23. . 亨利·马蒂斯第一次在巴黎公开这幅画时受到了强烈的批评。除了极少数人，就连对马蒂斯友好的评论家也是恶评如潮。其中一位评论家失望地说这幅画太差劲了，但还是购买了这幅画。是什么原因呢？ 从20世纪90年代初开始专注于新技法实验的马蒂斯，在“秋季沙龙”展上展示了1905年完成的作品。色彩斑斓的参展作品引发了争议，其中心就是这幅肖像画。画中的模特是马蒂斯的夫人阿米莉达。妻子穿着最帅气的外出服在丈夫面前摆姿势。戴手套的手里拿着华丽的扇子，头上戴着精心制作的高级帽子。 到此为止还不错。问题是结果。就像测试形形色色的颜料一样，大致涂上的画看来似乎还没有完成。因为完全没有画轮廓线，所以无法认出模特。她的脸像非洲面具，帽子像水果筐。不仅是阿米莉达，观众也必然很生气。保守的评论家路易·波塞尔嘲笑说，“像是野兽的作品”。但这句话反而给马蒂斯戴上了“野兽派”的新标签。来自美国的评论家雷奥·斯泰因更是雪上加霜。他苛刻地评价说：“这是我至今为止见过的最差劲的颜料污渍。”但他还是很乐意买走了这幅画。因为他知道，没有实验就不可能诞生好的艺术。 1903年移居巴黎的斯泰因与妹妹格特鲁德一起自称是前卫艺术家的赞助人。这对兄妹还购买并不满意的作品，鼓舞美术家的士气。当时，马蒂斯是有三个孩子的家长，对新作的反应不太好，因此更加萎缩。斯泰因购买争议作品是信任的标志。此后，斯泰因兄妹购买了更多他的实验性作品，最终马蒂斯成了20世纪美术大师。

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