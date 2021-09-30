35%的高龄者家庭：“我独自生活”. September. 30, 2021 07:23. by 世宗=金亨珉记者 kalssam35@donga.com. 据统计，去年高龄者家庭10户中有3户是1人家庭。全体离婚件数有所减少，但65岁以上的“黄昏离婚”增加了10%以上。 据统计厅29日公布的《2021年高龄者统计》显示，去年户主年龄在65周岁以上的“高龄者家庭”达473.2万户。其中，独居老人家庭占35.1%(166.1万户)。独居老人的比重从2000年的31.3%逐渐增加，今年首次超过了35%。统计厅预测，到2047年，独居老人的比重将增加到36.6%。 调查结果显示，独居老人比其他高龄者家庭对健康的认识和管理不足。去年，在独居老人中回答“健康状态好”的比重为17.1%，少于全体高龄者家庭(24.3%)。 回答“对与配偶的关系感到满意”的比重占全体的61.9%。回答“满意”的男性比女性高出16.3%。高龄者的离婚和再婚都有所增加。去年，全体年龄层的离婚件数比前一年减少了3.9%，但65岁以上的离婚中，男性和女性分别增加了11.1%和13.7%。男女再婚件数也分别比前一年减少15.7%和14.5%，但65岁以上男女再婚件数分别增加1.4%和8.5%。 据统计厅预测，到2025年，韩国将进入老年人口占总人口20%以上的超高龄社会。今年老年人口比重为16.5%。超老龄社会地区是庆南(23.8%)、庆北(21.5%)、全北(21.4%)、江原(20.9%)等4处。

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