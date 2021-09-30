耶伦：“下个月18日是美国破产的马其诺防线”. September. 30, 2021 07:24. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国财政部长珍妮特·耶伦（照片）首次针对前所未有的美国“国家破产”可能性发出了警告。 耶伦28日警告，如果国会不采取行动，美国的违约将于下个月18日左右成为现实。耶伦当天在写给国会领导层的信函中表示：“如果国会不在10月18日之前上调联邦政府的负债限度或推迟，财政部（为防止国家破产）的特别措施很有可能会枯竭。” 耶伦当天在参议院银行委员会发表的声明中也指出，美国的国家破产将对美国经济造成严重冲击。她警告：“国会应该尽快应对负债限度。否则，美国将历史上首次陷入违约。如果这样，美国将面临金融危机和经济萧条。” 美国法律规定联邦政府能欠多少债。目前，美国的国家负债为28.78万亿美元，超过了法律限定的22万亿美元。联邦政府从适用该限度的今年8月开始，无法通过发行国债等来筹措新债务。最近两个月，联邦政府动用了国库剩下的现金和各种紧急措施延续生命，但很多人预测，很快就会达到极限。当天，耶伦向国会通报说，时间节点是10月18日。 美国过去也曾因有关负债限度的国会磋商不顺利，在最后阶段使全球金融市场动荡不安。每次都在国会上戏剧性地达成妥协，实际上国家破产并没有成为现实。很多人预测，此次两党最终也会达成协议，但主要金融公司对万一事态感到紧张，正在制定对策。 摩根大通首席执行官杰米·迪蒙当天在接受路透社采访时表示：“开始防范可能发生的美国违约”，“预计国会为了避免灾难会找到解决方法，但已开始按剧本开始检查，以防万一发生违约事件，对回购市场、金融市场和与客户签订的合同等产生什么样的影响。” 民主党27日向参议院提交了将负债限度适用日期推迟到明年12月的法案，但因拥有全体参议院议一半席位的共和党的反对而被否决。共和党的立场是，如果民主党不撤回正在推进的3.5万亿美元的福利性预算或做出让步，就不会协助推迟负债限度。

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