“辛奇冰箱1亿韩元”的主人是去年去世的60多岁女性，与犯罪无关. September. 29, 2021 07:19. by 任宰永 jy788@donga.com. 上月通过网络交易的二手辛奇(韩国泡菜)冰箱里的1.1亿韩元现金(照片)的主人被曝光。 济州西部警察署28日表示：“经确认，上月6日在二手辛奇冰箱外部底部发现的2200张5万韩元纸币(1.1亿韩元)的主人是居住在首尔的60多岁女性A某。”辛奇冰箱是通过首尔钟路区的一家二手物品企业送到济州的。 警方对5万韩元现金和同时发现的药店信封、医院出院记录、发现现金的信封上的笔迹、指纹等进行鉴定后，查明了A某的身份。A某的家人在整理遗物时，还确认了为估价而拍摄的辛奇冰箱照片和送到济州岛的辛奇冰箱是一致的。这笔钱是A某领取的保险金和卖掉部分财产后获得的，没有发现犯罪嫌疑。 A某死亡后，家人在不知道装有现金的情况下，通过二手物品企业处理了该辛奇冰箱。而二手物品企业也认为只是为了保持冰箱水平的纸团，没有确认信封里装的东西。 申报者B某在收到网上购买的辛奇冰箱后，在清扫过程中发现了贴在辛奇冰箱外部底部的一捆现金。5万韩元纸币分为10多捆，每捆100 ~ 200多张，用塑料袋包裹，用胶带贴在冰箱底部。 A某于去年9月死亡，警方计划将目前保管的现金转交给A某的家人。根据《失物招领法》，申报者B某可以在申报额的5 ~ 20%范围内获得补偿金。

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