“51岁的坦克”再前进…崔京周成首位称霸PGA冠军赛的韩国球员. September. 28, 2021 07:21. by 金正勋记者 hun@donga.com. “坦克”崔京周(51岁)作为韩国高尔夫选手首次在美国职业高尔夫(PGA)冠军巡回赛中夺得冠军奖杯。这距离去年韩国人首次登上50岁以上选手参加的PGA冠军巡回赛舞台仅过了2年。 27日，崔京周在美国加利福尼亚州蒙特雷圆石滩高尔夫球场(72杆)结束的PGA冠军巡回赛纯保险锦标赛(PURE Insurance Championship)最后一轮比赛中，抓住5个小鸟球，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆4杆共68杆的成绩。最终成绩为低于标准杆13杆共203杆的他以2杆优势甩开伯恩哈德•朗格和亚历克斯•切卡(以上德国)等并列第2位的组合，获得了冠军。 这是崔京周自2012年10月以东道主身份参加的韩国职业高尔夫(KPGA)韩国巡回赛CJ邀请赛之后，时隔9年再次在正规比赛中夺冠。获得33万美元(约3.8亿韩元)冠军奖金的他说：“在最后一次夺冠后，用了近10年的时间再次夺冠，实力强大的选手们一起竞争，因此要想夺冠并不容易。虽然此前在圆石滩进行了无数场比赛，但今天是最幸福、最梦幻的一天。” 崔京周凭借当天的冠军，在韩国高尔夫历史上又留下了一个足迹。从1994年开始活跃在韩国巡回赛赛场的崔京周在1999年11月通过PGA巡回赛资格赛，作为“第一个韩国人”获得了PGA巡回赛资格。崔京周并没有止步于此。2002年5月，在PGA巡回赛新奥尔良康柏精英赛上，作为韩国人首次捧起了PGA巡回赛冠军奖杯。2011年，他在被称为“第5场大满贯赛事”的PGA巡回赛球员锦标赛上成为首位夺冠的亚洲选手。PGA巡回赛的总获胜场次为8次，是亚洲选手最多的记录。崔京周在上周的冠军巡回赛桑福德国际赛上，经过延长赛遗憾地失去了冠军奖杯，但仅仅时隔1周他就登上了冠军宝座。 崔京周之所以能够在20多年的时间里成为韩国高尔夫的开拓者，是因为他克服逆境和苦难，试图实现无限的变化。崔京周在2008年PGA巡回赛索尼公开赛上获得职业生涯第7个冠军后，陷入了低谷。也有人提到频繁受伤和40多岁的年龄等，说“崔京周已经不行了”。但是在2008年他通过饮食疗法和体力训练，体重减少了10公斤。此外他还戒掉了喜欢的泡菜汤和五花肉。因为他认为，为了防止受伤和长期比赛，应该变得敏捷。他还温柔简洁地矫正了击球动作。2011年获得球员锦标赛冠军后，他于2018年被发现患有甲状腺癌并接受了切除手术。虽然体重减轻了13公斤，面临了选手生涯的危机，但他以积极的心态和强烈的意志克服了危机。当时他说：“好像跑得太超前了。今后应该更加谦虚地降低姿态。” 在韩国高尔夫历史的一页上又刻上一个名字的崔京周将于28日回国。这是为了参加从30日开始在京畿骊州市佩勒姆俱乐部(72杆)举行的为期4天的韩国巡回赛现代海上崔京周邀请赛。

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