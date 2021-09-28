青瓦台：“恢复通信线路是改善南北关系的第一阶段预案”. September. 28, 2021 07:22. by 朴孝穆记者、申珍宇记者 tree624@donga.com,niceshin@donga.com. 青瓦台27日表示，为了改善南北关系，首先要恢复朝鲜上个月断绝的南北通信联络线路。朝鲜劳动党中央副部长金与正提到了重新设立南北共同联络办事处、举行首脑会谈的问题，在这种情况下，韩方提出了通过恢复通信线路开始南北间沟通的先决条件。但是，朝鲜当天上午也没有回应南方的尝试性通话。 总统国民沟通首席秘书朴秀贤当天在CBS电台节目中表示：“通过朝鲜对恢复通讯线路的答复，可以确认朝鲜（改善韩朝关系）的意志吧？”，“根据统一部的提议，朝鲜回应我方的呼叫，彼此通过这样的渠道进行各级单位的对话等，这样走向第一阶段，是改善韩朝关系方面最起码的预案。” 对于金与正在24日、25日连续两天发表的立场文中提出的“取消敌对政策”“相互尊重”等条件，朴秀贤表示：“没有像过去一样以笼统的表达方式来提出具体的要求事项”，“综合来看，可以解释为朝鲜比以前更加主动地显现了对话的意志”。但有分析认为，金与正提出的条件直接关系到美国撤走战略资产、中断韩美军事演习、解除对朝制裁等问题，因此白宫和青瓦台都很难欣然接受。 朴秀贤还就文在寅总统在联合国大会主旨演讲中提议的《终战宣言》表示：“美国正在发出积极的回应。据我所知，中国的反应也很好。”同时他还表示：“韩朝关系和朝美关系是函数关系”，“相比只为了改善韩朝关系而急于提出首脑会谈，我们更慎重、周密地看待朝美关系等。”

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