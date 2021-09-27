“四方机制”发表联合声明：“朝鲜应停止挑衅、参加对话”. September. 27, 2021 07:25. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国主导的“四方机制”4个成员国首脑当地时间24日敦促朝鲜重返谈判桌，并重申实现“自由开放的印度太平洋”的承诺，展示了作为牵制中国联合体的团结。 当天，美国总统拜登、澳大利亚总理斯科特·莫里森、日本首相菅义伟与印度总理莫迪一起在华盛顿白宫首次面对面“四方”峰会后发表的联合声明中表示：“我们敦促朝鲜遵守联合国决议所规定的义务，慎行挑衅，要求朝鲜参与实质性对话。”声明还说：“再次确认我们根据联合国安理会决议对朝鲜完全无核化的承诺。” 在拜登政府上台后的今年3月通过视频举行的“四方机制”首次峰会的联合声明中，与会国家也加入了“重申对朝鲜完全无核化的承诺”的字句，但此次又增加了“实质性对话”的要求。这可能是考虑到拜登政府持续表明与朝鲜进行无条件对话的意向并摸索寻求进行对朝谈判的情况。联合声明还提到了立即解决日本人被朝鲜绑架者问题的必要性。 就对印度太平洋地区的应对，四国首脑强调：“我们致力于促进不为强压所动摇的自由的、开放的、以规则为基础的秩序”，“这是为了增进印度太平洋和其他地区的安保及和平。”对于第五代（5G）移动通信等通信技术合作问题，声明称，“为了使崛起的核心技术基于对普遍人权的尊重和共同价值得到开发、运营和使用，我们构建了合作关系”，并举开放型无线接入网“开放网络”为例。四国首脑还决定建立“四方基础设施伙伴关系”，相互支援成员国的通信技术等各种基础设施并共享相关技术。 分析认为，尽管四国首脑在联合声明中没有直接提及中国，但协议内容的相当一部分最终还是针对中国。印度太平洋地区的海洋安全、5G通信技术、对低收入国家的疫苗及基础设施支援等，都是一直以来与中国竞争或发生冲突的领域。《华盛顿邮报》指出，首次面对面峰会上，虽然没有任何首脑把“中国”或“北京”挂在嘴边，“但中国议题的大部分被包括在内”，中国是“四方”峰会的“背景音乐。”

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