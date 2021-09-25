“考验也是暂时的” ，BTS和酷玩乐队共同带来的安慰. September. 25, 2021 07:43. by 林熙允记者 imi@donga.com. “现在这个考验最终也是暂时的/请你永远像现在这样闪耀吧。” 这是英国世界级乐队“酷玩乐队(Coldplay)”24日公开的新曲《My Universe》中插入的韩语歌词。此前传出合作消息而备受期待的防弹少年团(BTS)的韩语说唱和歌曲与酷玩乐队的主唱克里斯•马丁演唱的英语歌词在一首歌中自然地融合在一起，上演了独特的场面。 《My Universe》长3分46秒，是中间速度轻快的电子舞曲风格。参与这首歌作词•作曲的防弹少年团成员们唱着韩语歌词“每天晚上都飞向你/像是忘记了梦想/我微笑着去见你”“照亮我的/用你的爱绣出的星星/我的宇宙中的你/创造另一个世界”等，并传达安慰信息。在歌曲中，防弹少年团的比重要大于酷玩乐队。 酷玩乐队当天下午1点在全世界主要音源网站上发表了歌曲，并在YouTube上公开了重新编排歌词的录像。在该视频中，酷玩乐队和防弹少年团成员们亲自写的英语和韩语手写字歌词和图案一起装饰了画面。虽然不是正式MV，但仅公开2个小时，点击量就超过了300万次，主导了当天的YouTube话题。 据华纳音乐透露，酷玩乐队计划在本月内单独公开这首歌曲的官方MV。今年5月，曾执导酷玩乐队单曲《Higher Power》MV的戴夫•迈尔斯再次执导。韩国舞蹈组合“AMBIGUOUS舞蹈社团”出演了《Higher Power》MV，受到了人们的关注。

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