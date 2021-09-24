文在寅：“因为有6·25战争英雄们的牺牲，我才能站在这里”. September. 24, 2021 08:40. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 正在美国夏威夷访问的文在寅总统当地时间22日在历届总统中首次主持“韩美遗骸相互交接仪式”时表示：“终战宣言将超越韩半岛，成为渴望和平的所有人新的希望和勇气。”继前一天在联合国大会上发表主旨演讲后，作为打破任期末无核化僵局的方案，文在寅再次强调了宣布战争结束的必要性。 文在寅当天在夏威夷火奴鲁鲁希卡姆空军基地19机库举行的交接仪式上表示：“英雄们最希望的是韩半岛的完全和平。”希卡姆空军基地是美国国防部战俘和失踪者调查局所在地。 此次遗骸相互交接仪式是为了将在6·25战争（朝鲜战争)中阵亡的68具国军战死者遗骸从夏威夷送回韩国、将6具美军遗骸送回美国而举行。韩美两国正在相互归还韩国挖掘并确认为美军的遗骸和美国从朝鲜接收的遗骸中确认为韩国军人的遗骸。据了解，在此次奉还的68具国军遗骸中，已确认身份的一等兵金锡柱、郑焕祖等美军韩国人服务人员在服役期间在长津湖战斗中阵亡。 文在寅表示：“因为有英雄们的牺牲，包括我的父母在内的10万多名难民获得了自由，今天的我也能站在这里。”当天，国军战死者的遗骸被太极旗覆盖，被转移到飞往祖国的飞机上。已确认身份的一等兵金锡柱、郑焕祖的遗骸被转移到总统专机上，尚未确认身份的66人的遗骸被转移到空军多功能空中加油机“KC-330”，转移到首尔机场。文在寅以遗骸接收仪式结束了五天三夜的访美日程，于23日下午回国。

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