“与病毒共存”的十字路口中秋节，见面时间要短，防疫要彻底. September. 18, 2021 07:23. . 截至昨天，单日新增新冠确诊人数连续三天达到2000人左右，出现了大扩散的征兆。特别是，随着包括首尔在内的首都地区接连出现集体感染病例，最近一周内，该地区的日均患者人数达到1361人，创下了新冠疫情暴发以来的最高值。如果中秋节开始大移动，首都地区的流行很有可能会像8月夏季休假时一样，随着首都地区居民的回乡、返京行列扩散到全国。 6日聚会人员标准被放宽后，全国的移动量已经比发生疫情之前增加了近5%。随着中秋长假前后一周的家庭聚会标准变得宽松，移动量将比2月份的春节长假增加30%以上。据说，从首尔站出发的下行线列车几乎售罄，高速巴士的预售率也暴涨。虽然在中秋节前提前实现疫苗第一次接种率70%的目标是值得庆幸的事情，但如果因此而放松警惕，反而会产生反作用。 如果按照目前的趋势发展下去，本月末一天的患者人数将达到4000人，政府试图通过循序渐进的“与病毒共存”恢复日常生活的计划将化为泡影。现在是聚在一起而被感染就会成为不孝的时代。没有接种疫苗的人要克制移动，即使是一剂接种者或完成接种者，家人之间的会面最好也要缩短。乘坐火车或公共汽车时必须戴上口罩，如果在移动过程中出现症状，可以到火车站、公共汽车站、休息站等地寻找临时筛选诊所。 节日长假本来就是急诊患者暴增的时期。考虑到连新冠疑似患者也涌来的情况，保健当局应该做好应急医疗体系顺利运行的准备。随着从昨天开始以一剂接种者为对象进行剩余疫苗接种，预计完成率为42%的二剂接种也将加快速度。针对中秋节休假后将正式讨论的“与病毒共存”，政府在扩充病床和构建在家治疗体系方面不应有一丝疏忽。

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