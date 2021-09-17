金与正称“文总统愚昧”，青瓦台难道就一言不发吗？. September. 17, 2021 07:41. . 青瓦台昨天对朝鲜金与正对文在寅总统的指责没有做出任何回应。青瓦台一名高层人士表示：“不宜对朝鲜反应一一评价。”金与正在前一天晚上的谈话中，就文在寅总统评价韩国军队成功开发潜射弹道导弹是“针对朝鲜挑衅的确确实实的遏制力”批评称，“真是再愚昧不过”。 金与正侮辱性的对南嘲弄和政府对此的无回应，现在在南北关系上已成司空见惯的事情，但政府对此次批评文总统却闭口不谈，这令人难以理解。青瓦台甚至有言论称：“金与正的谈话与过去相比，在形式和内容上有了很大的节制。”从其表达来看，与难以启齿的过去的毒舌相比，其水平确实较低。但是，这种不逊的言辞和不纯的意图，则是比以前严重而不是减轻。 金与正在谈话中没有使用过去使用的“南朝鲜当局者”一词，而是使用了“南朝鲜的文在寅总统”的实名。与此同时，她似乎成了“审查官”一般，就“挑衅”一词的使用说三道四。使用“总统”称呼也不是出于一丝尊重之意，而是为了公然指责文总统说“作为所谓一‘国’的‘总统’……”。 金与正还厚颜无耻地主张自己的军事力量开发与韩国军队的“国防中期计划”没有什么不同。朝鲜的挑衅是威胁韩国、东北亚和世界和平稳定的行为。特别是核和导弹开发违反了联合国对朝决议，违反了国际法。朝鲜认为，只要先堵住韩国总统的嘴，其非法行为就会逐渐默认，将其正当化。 但是，青瓦台别说一句严厉的话，就连“不爽”的话都没有。统一部当局者非正式地表示：“至少要保持对对方的基本礼仪和尊重。”这种低姿态不能说是出于对朝一贯性或局势管理层面。这才是让朝鲜气焰嚣张、让韩国国民绝望的愚昧卑怯。

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