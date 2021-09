BTS-Coldplay合作新曲将于24日发表. September. 15, 2021 07:33. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团(BTS)参与了英国世界级摇滚乐队—酷玩乐队(Coldplay)的新曲。 据华纳音乐14日透露,防弹少年团在酷玩乐队24日公布的新歌《My Universe》中,不仅用英语和韩语唱歌,还一起作词、作曲。防弹少年团和酷玩乐队14日在各自的TikTok(抖音国际版)官方账号上公开了唱这首歌的视频。酷玩乐队主唱克里斯•马丁和防弹少年团7名成员穿着写有各自组合名字的T恤唱歌。据悉,该视频是马丁来韩国拍摄的。 本月将首先以单曲的形式公开的《My Universe》也将收录在将于下月15日发行的酷玩乐队的正规9辑《Music Of The Spheres》中。防弹少年团此前还与海尔希、The Chainsmokers、艾德•希兰等多名著名流行歌手合作。 1996年在伦敦成立的酷玩乐队凭借《Fix You》和《Viva La Vida》等歌曲大受欢迎,在世界范围内销售了1亿多张唱片。他们以华丽的体育场演唱会而闻名。2017年他们在首尔蚕室综合运动场奥林匹克主体育场举行首次来韩演出,两天内吸引了约10万名观众。酷玩乐队此前邀请韩国的现代舞蹈团“AMBIGUOUS Dance Company”出演了第9张专辑首先公开的歌曲《Higher Power》(5月发表)的MV。

