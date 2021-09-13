韩美日三国朝核首席代表明天会面，王毅即将访韩……讨论重启对朝对话. September. 13, 2021 07:42. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国政府将于本周通过韩美日三国朝核首席代表磋商、中国国务委员兼外交部长王毅访韩等活动，寻求南北通信线路被切断后再次中断的南北对话重启方案。 韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁奎惪将于14日在日本与美国朝鲜事务特别代表金圣、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行朝核问题首席代表磋商，讨论重启朝核对话的方案。鲁圭惪12日出国前接受记者采访时表示：“为了韩半岛和平进程的进展，期待能进行建设性的磋商。”就韩美两国朝核首席代表上个月以一周为间隔两次会面一事，他强调：“这是两国政府为打开目前一直无法打开的与朝鲜的对话渠道而真诚努力的标志。”韩国政府一名有关人士表示：“在讨论对朝人道主义和防疫援助的基础上，（日本）也有可能寻求引导朝鲜的新方案。”韩美日可能会就朝鲜从7月初开始重启宁边核反应堆一事讨论应对方案。 王毅将于14日以两天一夜的日程时隔10个月再次访韩，并于15日与外交部长郑义溶举行会谈。在中国国家主席习近平访韩问题和美中矛盾的背景下，预计王毅此行将请求韩国不要参与美国对中国的牵制。预计他将拜会文在寅总统，邀请他参加明年2月的北京冬奥会，并讨论重启与朝鲜对话的方案。 韩国统一部长李仁荣将于16日访问大韩红十字会首尔事务所内的视频会面场，参加离散家属视频会面预演。李仁荣表示，“将向朝鲜提议中秋节离散家属视频会面”，表现出将离散家属会面作为南北合作起点的意志。鉴于本周还有韩朝同时加入联合国30周年纪念日（17日），因此韩国政府期待朝鲜响应重新启动和平进程。 但是，韩国政府的这种动向能否得到朝鲜的响应还是未知数。一名外交消息人士预测：“如果没有放宽经济制裁等切实的胡萝卜，朝鲜暂时不会冒着新冠疫情的风险走上外交舞台。”

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