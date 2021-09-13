黄喜灿取得梦幻般开局…韩国球员首次在英超赛场首秀斩获进球. September. 13, 2021 07:41. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在“梦想舞台”的首场比赛中，他完成了孙兴慜(托特纳姆热刺)、朴智星(前曼联)、李同国(前全北现代)、李菁龙(蔚山现代)、朴主永(首尔FC)等著名球员也没能做到的事情。 从德甲莱比锡红牛队转会到英超(EPL)伍尔弗汉普顿队(狼队)的“黄牛”黄喜灿(25岁)成为首位在英超首秀比赛中进球的韩国球员。 11日，在英国沃特福德维卡拉格路体育场举行的2021 ~ 2022赛季英超第4轮与沃特福德队的客场比赛中，黄喜灿在下半场替补上场，攻入让球队取得2比0领先的制胜一球，为球队赢得了本赛季首场胜利。黄喜灿还成为了球队本赛季第一个进球的主人公，给人留下了深刻的印象。在急需制胜一球的下半场笔者中，黄喜灿没有失去集中力，攻入了“人生进球”。下半场第29分钟，队友费尔南多•马索的禁区射门被后卫挡出后，黄喜灿机敏地逮住机会利用左脚射门成功把球送入对方网窝。 凭借当天的进球，黄喜灿宣告了自己的存在感，并获得了在EPL舞台上软着陆的自信。黄喜灿的上一粒联赛进球是在奥地利萨尔茨堡红牛队时期的2020年6月与格拉兹风暴队的比赛中攻入的进球。在1年零3个月左右的进球荒中，他转会到狼队后，虽然进球能力被打上了“问号”，但仅仅一场比赛就改变了人们的担忧。 他早早地攻入了加入新球队的处子球，为球队核心进攻资源的重用奠定了基础。伍尔弗汉普顿队主教练布鲁努•拉兹赛后说：“黄喜灿在沃特福德的中场和后防阵容之间找准了位置，创造了机会。黄喜灿拯救了球队。希望今后一起度过美好的未来。” 黄喜灿的进球是继朴智星、薛琦铉(前雷丁)、池东沅、奇诚庸(以上首尔)、李菁龙、金甫炅(全北)、孙兴慜之后，第八个在英超赛场上进球的韩国球员。作为必须与现有前锋展开激烈主力竞争的外国前锋，他在处子秀比赛中打进一球，减轻了心理负担。孙兴慜在2015~2016赛季英超常规赛第二场与水晶宫队的比赛中攻入一球，也获得了行得通的自信。给教练组留下深刻印象的黄喜灿在自己的社交网络服务(SNS)上表达了喜悦之情，“在梦寐以求的舞台取得进球，感谢大家支持我。”对于黄喜灿的文章，孙兴慜和黄义助(波尔多)都按下了“点赞”，做出了回应。

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