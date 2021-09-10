柳贤振的竞争投手们接连受伤，只要坚持住就有望拿下AL多胜王. September. 10, 2021 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 曾登上2019美国职业棒球大联盟(MLB)全体平均责任失分第1位的“韩国怪物”柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟•照片)能否赢得多胜王头衔？ 美职棒大联盟美国联盟(AL)多胜王的格局出现了变数。因为目前以14胜位居AL多胜榜第1位的纽约洋基队王牌选手盖瑞特•科尔(31岁)受伤了。8日，在与多伦多队的比赛中首发出场的科尔在第4局投球过程中，因左侧腿筋感到不适，走下了投手踏板。他在3又3分之2局内失2分，随着球队以1比5败北，只能遗憾成为战败投手。 据悉，腿筋破裂等伤势并不严重，但该部位一旦出现问题，就会频繁复发，需要细心管理。MLB.com表示：“原定于13日的下次登板能否顺利进行，要看了检查结果之后再确定。”洋基队主教练艾伦•芬9日表示，“科尔正在准备进行跑步机恢复。今后将在确认科尔的身体状态后决定是否让其首发出场。” 截止到上个月，在多胜和投球局等方面一直占据第1位，被认为是赛扬奖(Cy Young Award)热门候选人的奥克兰运动家队的王牌投手克里斯•巴希特(32岁)的胜场数也停留在“12”上。上月18日，他在面对芝加哥白袜队的投球途中，因被击球手打出的球打中脸部，伤势严重，本赛季被迫出局。目前，他的多胜排名已跌至第三位。 在AL多胜榜的前三名中，身体状态最好的选手是柳贤振。柳贤振在上月的6场比赛中出场，取得2胜3负、平均责任失分6.21的成绩，多少有些踌躇，但在9月与纽约洋基队的比赛中，他6局无失分，取得了个人赛季第13胜。本赛季柳贤振的快速球平均球速为每小时144.7公里，但当天他的状态良好，达到了147.7公里。虽然他感到手臂疼痛，只投了80个球就下了投手踏板，但下一次出场日程并没有受到影响。排在多胜单独第2位的柳贤振将于12日对阵巴尔的摩金莺队挑战赛季第14胜。巴尔的摩队是AL15支球队中胜率最低的弱队。 柳贤振在效力洛杉矶道奇队时期的2019赛季平均责任失分2.32，拥有该领域MLB全体第一名的经历。但当年他赛季14胜的成绩只能排在国家联盟多胜榜第6位。作为多伦多队的王牌选手默默地走自己的路的柳贤振，在竞争者们踌躇不前的时候，抓住了在美国获得职业生涯首个多胜王头衔的机会。

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