柳贤振找回状态成功拿下赛季第13胜. September. 08, 2021 07:45. by 黃奎引 kini@donga.com. 在美国，棒球被称为“寸尺之间的运动(a game of inches)”。因为1英寸(2.54厘米)的差距，出现出局和保局成功、界内和犯规、三振和四坏球的情况比比皆是。如果是3英寸(7.62厘米)的差距，就更不用说了。 柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟•照片)7日登上纽约洋基体育场投手踏板，面对洋基队击球员投出的外切快速球(卡特球)就是如此。柳贤振当天投出的卡特球的水平动作要比赛季平均值高出3英寸。从右手击球手的视线来看，球从比平时更远的地方开始，向身体方向弯曲。 如果说卡特球是在快速球和滑行曲线球之间变换的球，那么柳贤振当天则投出了在滑行曲线球和卡特球之间变换的球。柳贤振本人也将该球称为“滑行曲线球性质的卡特球”。 并不只是变化幅度变大。据美国职棒大联盟投球统计网站“棒球观察”透露，当天柳贤振投出的卡特球平均时速为88.6英里(约142.6公里)，比赛季平均时速快约2.5英里(约4公里)。也就是说，运用了更快、弯曲更多的“高速滑行曲线球”。柳贤振当天投出的该球种是继快速球(30个)之后第二(22个)多的。 效果也不错。最近2场比赛连续未能积累胜场数的柳贤振，当天面对洋基队的击球阵容，在6局内投出80个球，以6个脱三振、无四死球、3个被安打、无失分的成绩成为胜利投手。带领球队以8比0大胜的柳贤振的赛季记录来到13胜8负，平均责任失分3.77。 继盖瑞特•科尔(洋基队•14胜)之后，在美国联盟多胜榜单独排在第2位的柳贤振表示，“在今天比赛之前，从(代替本人占据多伦多第一先发位置的)罗比•雷伊(30岁)的投球内容中学到了很多”，“雷伊仅靠快速球和滑行曲线球取得了好成绩。我也可以投出(相似的)球种，能运用好这个球种的话应该会不错。”截至当天，雷伊的成绩是11胜5负，平均责任失分2.60。 但并不是所有的一切都很好。柳贤振表示，“投出了平时不怎么投的球种，感觉身体有些紧绷。因为不想勉强自己，(第6局结束后)和主教练、教练交流之后走下了投手踏板”，“不是什么大问题，下一次先发上场没问题。我会准备的一模一样。” 柳贤振今后大概率会首发出场4次左右。其中，只要取得2胜，就能取得赛季第15胜，并刷新自进军美国职棒大联盟以来的单赛季最多胜记录。截至目前，他在效力洛杉矶道奇队时期曾三次(2013年、2014年、2019年)达成的14胜是个人最多胜记录。

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