文在寅政府增加了12万名公务员，难道不把低效和国家债务放在眼里吗？. September. 03, 2021 07:39. . 据推算，文在寅政府最后一年的明年，中央政府公务员人数将超过75万人。这意味着，现政府上台时为631380人的公务员在5年内将增加了近12万人。因此，明年中央政府公务员的人头开支历史上将首次超过40万亿韩元。 曾承诺“在任期内增加17.4万名公务员”的文在寅总统，每年都迅速增加公务员人数。如果今年和明年按计划选拔公务员，现政府任期内增加的公务员将是李明博政府和朴槿惠政府10年间增加的公务员的2.2倍。如果再算上地方自治团体公务员，人数会更多。人事革新处将中央和地方加在一起统计的公务员人数，预计明年将接近120万人。韩国的居民登记人口从去年开始减少，但依靠税金领取工资的公务员人数却在迅速膨胀。 据国会预算政策处透露，选拔一名9级公务员，30年间的人头开支将达到17.3亿韩元。随着公务员人数的剧增，明年政府预算案中的公务员人头开支比现政府第一年增加了23.7%。退休后公务员得到的年金财源已经枯竭，每年从预算中拿出数万亿韩元。但并不是说因此公务员的满意度很高。由于公务员人数的增加，人头费总额飙升，财政当局将今明两年的公务员工资上调率控制在低水平，公务员反对称“只要求我们做出牺牲”。 要是随着人数的增加，能做好工作也就好了，但政府的竞争力反而在退步。以瑞士国际管理学院以64个国家为对象进行评价的结果显示，去年排在第28位的韩国政府的效率在今年下降了6个名次。臃肿的政府组织制定不必要的限制，增加对民间的干涉，从而降低了国家竞争力。 公务员一旦增加，如果不经历2010年代初南欧财政危机一样国家财政面临崩溃，就难以减少。韩国正在迅速走向老龄化，退休公务员的年金必须由减少的青壮年层经济活动人口多缴纳税金才能填补。再加上30万名青年热衷于公务员考试，民间领域正在呼吁人才不足。政府和政界应该尽快摆脱把增加公务员视为有助于拉动青年选票的“就业对策”的看法。

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