朝鲜重启“废铁”核反应堆……身价不会因此提高. August. 31, 2021 07:32. . 国际原子能机构发现，朝鲜重新启动了宁边核设施的5兆瓦核反应堆。该机构在年度理事会报告中说：“从2018年底开始没有启动迹象的5兆瓦核反应堆，从今年7月初开始排放冷却水等，出现了重新启动的迹象。”据悉，朝鲜过去5个月间还启动了对从该核反应堆中提取的废燃料棒进行再处理、生产钚的放射化学研究所。这意味着，朝鲜正式恢复了核武器原料钚的生产计划。 朝鲜重新启动中断近3年的核反应堆，其目的是除了此前致力的铀生产之外，还通过恢复钚项目，同时拥有两种核弹（铀弹和钚弹）。此外，朝鲜还可以通过启动核反应堆，确保制造放大裂变弹（氢弹）所需的氚。这可能是要通过展示拥有如此具有威胁性的核武器的有核国地位，挫败国际社会对它的无核化要求。 但朝鲜却表现出了故意显示增强核的意图。通过启动核反应堆的钚计划比铀浓缩计划核武器原料的生产效率低，费用也高。虽然很容易通过卫星照片等被外界看到，朝鲜却肆无忌惮地展示重启行动。这是在提高对美国威胁力度的同时，试图压迫谈判的老一套低强度挑衅示威。 宁边核反应堆一直被评价为有可能泄露放射性物质的危险废铁块。在此前的各种核协议中，朝鲜成为以建设轻水反应堆或获得经济补偿为代价提出的交易对象，甚至一度上演了炸毁附带的冷却塔的表演。朝鲜前年也曾试图用美国解除对朝制裁来换取朝鲜废弃包括该核反应堆在内的宁边核设施，但以失败告终。朝鲜此次重启核反应堆，是要提高宁边核设施作为谈判筹码的价值。 朝鲜对美国一再提出的对话要求概不回应。这是想先得到缓和制裁等让步的算计。此次重启核反应堆的动向也是为了向国际社会煽动“对话迫在眉睫”的舆论，使朝核问题成为美国的优先顺序。但这种老套的手法还能行得通吗？美国在敦促无条件对话的同时明确表示，不可能为对话本身提供补偿，也不可能为口头协议提供补偿。美国对朝鲜的恐吓已见惯不惊。

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