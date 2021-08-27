来到韩国的阿富汗“朋友们”……是时候展现韩国社会的包容力了. August. 27, 2021 07:27. . 在韩国驻阿富汗大使馆、韩国国际协力团、韩国医院、职业训练院等机构帮助韩国政府的阿富汗重建活动的阿富汗人及其家属共378人，昨天乘坐韩国军方运输机经巴基斯坦入境。这是韩国首次出于人道主义大规模移送并收容外国人。入境人员将在忠清北道镇川国家公务员人才开发院停留6周左右。政府计划修改出入境管理法实施令，赋予他们长期滞留资格。 通过大规模移送行动，让面临塔利班报复威胁的韩国合作者们平安出逃并提供避难所，是作为国际社会一员履行人道主义责任乃至韩国的道义责任，值得欢迎。韩国曾支持美国主导的阿富汗战争，并参与当地重建活动。我们不能回避面临危机的韩国的朋友。随着韩国在国际社会中的作用增加，应当照顾周边的义务也相形加大。 在国内大规模收容纷争地区的外国人、特别是韩国的合作者，韩国尚属首次。韩国政府将他们定性为“特别功臣”，而不是难民。考虑到难民资格审查需要相当长的时间，这是为了给予他们相当于难民认证者的特别待遇而采取的措施。为了让他们稳定地滞留，计划向他们发放长期滞留签证，并允许他们不受限制地从事就业。今后今后应该通过对他们的温暖支援，展现出韩国社会的包容性。 韩国社会有些人确实对收容难民有排斥感。3年前也门人从济州入境时引发的争议也有可能重演。但是，收容难民也是向国际社会展现韩国成熟度的指标。也有必要借此机会回顾一下韩国尚属低水平的难民认证率。据说，此次入境的人大部分都是医生、护士、IT专家、翻译、训练讲师等专业人员。作为今后国际社会的“永远的亲韩派”，他可能会对韩国提供更大的帮助。

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