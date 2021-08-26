李禹焕《东风》以31亿韩元成交…在世作家作品首次突破30亿韩元. August. 26, 2021 07:22. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 韩国代表抽象画家李禹焕(85岁)的作品在国内在世作家中首次拍卖价格超过30亿韩元。美术品拍卖公司“首尔拍卖公司”25日表示：“在前一天举行的拍卖会上，李禹焕的画作《东风(East winds•照片)》(1984年)以31亿韩元的价格成交。”这刷新了今年6月在拍卖市场上出售的李画伯的其他连载作品《从点开始》(From Point)(1975年)的现有最高成交价(22亿韩元)。 之前李禹焕的作品主要以20亿韩元左右的价格成交。继2012年在香港拍卖市场以约21亿韩元的价格售出《从点开始》(1977年)之后，2014年在苏富比纽约拍卖会上，他的另一画作《从线开始》(1976年)以23亿韩元的价格成交。此次中标的《东风》也于2019年10月在香港拍卖市场以约20亿韩元的价格售出。不到2年时间画作价格就上涨了10亿韩元左右。 《东风》被认为是展现自由韵律和动感节奏的李禹焕的连载作品《风(Winds)》系列的代表作。2019年防弹少年团队长RM访问釜山市立美术馆的李宇焕作品展示，表达了对《风》系列的特别喜爱，而为世人所知。李禹焕去年超越抽象画家金焕基(1913~1974年)，成为各作家中标总额第一位(约149.7亿韩元)。

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