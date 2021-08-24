“未被征服的国家”. August. 24, 2021 07:24. . 阿富汗局势给世界造成巨大冲击。冲击之余，疑问接连不断。塔利班的暴政会复活吗？塔利班真的变了吗？美国为何如此草率撤军？是误判吗？是有什么阴谋吗？阿富汗接下来的牺牲者会是中国吗？阿富汗是否会再次成为像“基地”组织一样的恐怖组织的温床？ 这些问题是观察者的立场。对于阿富汗人来说，最迫切的问题应该是“现在会停止枪声、迎来和平吗？” 阿富汗被称为大国的坟场、未被征服的国家。事实上，阿富汗已被多次征服。但没有任何人能够长期统治成功。也有人指出，“未被征服的国家”这种说法是错误的。本来就不存在阿富汗这个国家。在被称为“阿富汗”的地区里，共有20个部族、30种语言。蒙古、英国、苏联、美国的统治失败，意味着将阿富汗这一领域变成一个国家的事业失败。 要想实现社会的一体化，经济上的沟通很重要。物资应该流通，人员的流动和交流应该变得活跃。该国不平的地形阻碍了这种一体化之路。该国由险峻的山岳地区和沙漠组成，国土的三分之二是海拔1500米以上的高地。 在这种孤立而又险峻的地形中，阿富汗的部族经历了无数的战斗生存下来。甚至在大国入侵之前，国土的一部分一直处于战争状态。塔利班的掌权，看似伊斯兰教理、神政政治会实现强有力的统合，但过去并没有做到。地区、部族势力仍然独立性强，没有放弃军阀化的可能性。 虽然令人遗憾和抱歉，但阿富汗只有在执政的塔利班势力分裂、地区分裂、部落战争、内战以及具备能让暴力消失的国家基础后，才能实现和平。

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