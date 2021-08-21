友利银行也暂停全租资金贷款，银行业贷款中断多米诺骨牌效应显现. August. 21, 2021 07:25. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 继NH农协银行之后，友利银行等银行也决定暂时中断全租(全额租房)资金贷款等。金融当局为控制超过1700万亿韩元的家庭负债增加趋势，勒紧贷款限制的缰绳，商业银行和第二金融圈的连锁贷款中断多米诺骨牌效应(Domino Effect)正在显现。 20日，据金融界透露，友利银行决定到9月末为止暂时中断全租资金贷款。友利银行相关人士表示：“按照季度来管理贷款额度，现在第三季度(7~9月)的额度已经耗尽”，“如果取消现有贷款，出现余力的话，就可以采取限制性措施。”SC第一银行从18日开始暂停了房地产担保贷款“第一家庭贷款”中以新余额为准的COFIX(融资费用指数)联动商品的销售。网络专门银行“Kakao Bank”也根据当局的劝告，正在讨论将个人信用贷款限度限制在年薪水平的方案。第二金融圈的农协也计划从下周开始中断部分贷款商品的销售，并中断公寓集体贷款。此前，NH农协银行决定到11月末为止，中断新住宅担保贷款和全租资金贷款等。

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