杨贵妃的水果. August. 20, 2021 07:36. . 位于如织锦般景色秀丽的骊山顶端的华清宫(后也称“华清池”)。 每年冬天到春天这段时间，唐玄宗都会带着杨贵妃离开长安，到别宫休养。为了四川出身的贵妃，皇室不惜从数千里的远方运来荔枝。为了维持新鲜度疾驰而来的快马进宫之后，华清宫千门，从山下到山顶一重重敞开，察觉到故乡水果到达的贵妃嘴角露出了微笑。但任谁也想不到，这并不是传递分秒必争的重大事件的驿马，而只是讨贵妃欢心的荔枝刚刚到达宫里了。(“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”) 近100年后，诗人从想象中复活了成为废墟的华清宫。玄宗的无节制的越轨最终导致了安死之乱，成为王朝衰亡的开端，是悔恨的历史。三首连作诗(杜牧《过华清宫绝句三首》)中，第一首诗还算平静婉转。但是，“霓裳一曲千峰上，舞破中原始下来。(探使谎报军情，唐玄宗和杨贵妃仍旧沉溺于歌舞，直至安禄山起兵，中原残破)”(第二首)、“云中乱拍禄山舞，风过重峦下笑声。(安禄山拖着肥胖的身体翩翩作胡旋舞，引发了杨贵妃的笑声随风飘扬越过层层山峰)”(第三首)等，诗人的声音逐渐变得粗犷。虽然有人反驳称，在荔枝成熟的时节，把荔枝运到了华清宫，但文学与历史真相无关，一直关注贵妃的奢侈和享乐，因此“杨贵妃的水果”经常成为批评的目标。大诗人苏东坡也留下了“宫中美人一破颜，惊尘溅血流千载”的名句。成均馆大学名誉教授

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