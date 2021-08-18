“德尔塔变异”毒株检出率达85%，一个半月内激增25倍. August. 18, 2021 07:29. by 金素英记者 ksy@donga.com. 在韩国国内新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊患者中，来自印度的“德尔塔变异”毒株感染者比率超过了全体的85%。从德尔塔变异毒株衍生的“德尔塔Plus”病毒感染者也增加了1名。对最近出现集体感染的疗养设施进行分析的结果显示，完成疫苗接种的入所者和从业人员中，每5人中就有1人感染了新冠病毒，属于“突破性感染”。 据中央防疫对策本部17日透露，最近一周(8日至14日)国内新冠病毒确诊患者的德尔塔变异毒株检出率达到了85.3%。这比一周前(1日至7日)的73.1%增加了12.2个百分点。与6月末(3.3%)相比，增加了25倍以上。 国内德尔塔Plus病毒感染者增加了1名，共有3名。上个月31日，从菲律宾入境的30多岁女性A某在入境后一直停留在隔离设施，从8日开始出现了咳嗽等呼吸道症状。此后，在解除隔离前进行的检查中，10日被确诊。据悉，A某从未接种过疫苗。中央防疫对策流行病学调查组组长朴永俊(音)解释说：“正在推测A某在海外感染(德尔塔Plus)的可能性”，“A某的接触者中尚未确认确诊患者。” 当天防疫当局对7月末以后发生集体感染的7家疗养医院和设施进行了分析，并得出了结果。这是因为最近疗养医院、设施引发的集体感染再次增加。分析结果显示，7家设施的入所者和从业人员中完成疫苗接种的724人中134人(18.5%)感染了新冠病毒。 但是，完成疫苗接种后感染新冠病毒的人和没有接种疫苗的人在危重症率上相差4倍。在接种完疫苗后感染的134人中，恶化成危重症的患者仅占3%(4人)。相反，在干脆不接种疫苗或只接种一次疫苗后感染的25人中，危重症患者占12%(3人)。 国务总理金富谦表示：“休假结束后回到日常生活的现在，将成为新冠病毒疫情第四次流行的重要拐点”，“休假回来的国民在回到工作岗位之前，无论有没有症状，都一定要接受诊断检查。”

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