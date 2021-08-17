韩美军方进入联合军事演习，异于往年，没有向朝鲜通报日程. August. 17, 2021 07:38. by 申圭鎭, 崔智善 newjin@donga.com,aurinko@donga.com. 韩美军方从16日至26日进入为期9天的下半年度联合军事演习正式日程。据悉，韩国军方不同于往年，此次没有通过“联合国军”司令部和朝鲜之间的直通电话向朝鲜通报演习日程和性质。军方16日表示，没有捕捉到朝方与挑衅相关的特别动向，但正在密切关注朝方的军事动向。据悉，美国朝鲜问题特别代表金圣将于演习期间的21日访韩，他会对朝鲜发出什么讯息备受关注。金圣目前总揽美国对朝核谈判工作。 韩国军方相关人士当天表示：“没有向朝鲜通报演习日程和性质，通常在演习之前都会通报，但在去年6月开城共同联络办事处被炸毁之后，去年下半年和今年上半年演习时，也没有向朝鲜通报。”有人指出，有可能是因为朝鲜对韩美联合军事演习表示强烈抗议，所以才决定不通报有关演习情况。 韩美联合军通过电脑模拟，针对假想的韩半岛战场状况进行此次联合演习，将于16日至20日进行第一部分防御，23日至26日进行第二部分反击。韩美军方在演习前根据疾病管理厅加强的防疫方针达成协议，在战时指挥所（掩体）内，每6平方米面积只能活动一人，参演人员之间要严格保持2米的距离。随着加强距离控制，首都防卫司令部管辖的B-1文件库和投入到韩美联合司令部战时指挥控制所“CP Tango”的韩国军队指挥所、美国军队指挥所也分别细分为两处。 在此之前，韩军联合参谋本部15日在正式发布会上异乎寻常地强调“没有实际机动演习”。考虑到8月联合军演的前身“乙支自由卫士”演习最初是以电脑模拟方式进行的，军方内外有分析认为，联合参谋本部的这一发言是考虑到朝鲜的抗议而发出的一种“讯息”。 朝鲜当天没有发表公开谈话或联合军演相关报道。只是前一天对外宣传媒体抨击称，韩美联合军演是“北侵战争演习”。 外交消息灵通人士称，金圣预计将于21日至24日访韩。这是他继6月之后时隔两个月再次访问韩国。目前，俄罗斯负责朝核谈判的亚太事务副外长伊戈尔·马尔古洛夫在这一时期的访韩也在推进之中。因此，韩美俄三方就朝核问题进行磋商的可能性很大。

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