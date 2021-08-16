美国14名联邦议员致信总统拜登，敦促“考虑美韩疫苗互换”. August. 16, 2021 07:16. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 14名美国联邦议员致信美国总统拜登，敦促研讨与韩国互换新冠疫苗。 以众议院监督改革委员会主席卡罗琳·穆隆尼为首的14名联邦执政党和在野党议员当地时间13日在给拜登的信函中敦促称：“希望继续合作，以尽快支援韩国确保新冠疫苗。”信函提到最近韩国新冠患者增加和莫德纳疫苗供应出现问题等，并表示：“这个事例将说明，美国及时供应疫苗很重要。” 议员们建议拜登“考虑借贷疫苗的方案，以使韩国迅速扩充疫苗接种能力”。意思是希望能够考虑采取“疫苗互换”的方式，即首先将美国拥有的疫苗借给韩国，之后再由韩国归还美国。 这一信函同时也发给美国国务卿布林肯，由以纽约为地区的亲韩派议员主导的，安迪·金、米歇尔·朴·斯蒂尔、玛丽莲·斯特里克兰等韩裔议员也参与其中。

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