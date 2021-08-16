文在寅“说说而已的对话”与菅义伟“安倍式沿袭”……韩日关系放手不管了？. August. 16, 2021 07:17. . 文在寅总统昨天在光复76周年庆典的祝词中没有直接提及日军“慰安妇”或强制征用，而是表示“历史问题要以符合国际社会普遍价值和标准的行动和实践来解决”。对于日本，他表示：“对话之门一直敞开着。”日本首相菅义伟在全国战亡者追悼仪式上没有提及日本过去的侵略责任，只强调通过前首相安倍晋三去年提倡的“积极的和平主义”发挥国际作用。 今年韩日首脑发表的8·15讲话如实反映了丝毫找不到改善头绪的两国关系现状。文在寅没有提出任何改善韩日关系的具体构想或提议，菅义伟的身上反而带有浓厚的傲慢的右倾化味道。令人感觉到，原本以上个月东京奥运会开幕式为契机推进的文总统访日和韩日首脑会谈烟消云散后，似乎韩国和日本都彻底打消了对彼此的期待。 这是文总统任内最后一次光复节祝词，因此原本希望他能为建交以来最差的韩日关系提出创造转折点的提议。文总统自2017年就任以来，一直强烈要求日本对过去史进行反省，但从去年开始，他的语气有所缓和，倾向于通过对话恢复两国关系。这次文总统介绍了民世安在鸿先生在解放第二天的演说，强调了“包容的历史意识”，但也只是停留在了空洞的原则性的信息上。 菅义伟则完成没有展现要改善关系的意志。他只是重复了前任首相安倍声称要为国际和平做出贡献，并以推进修宪的名义将自卫队写入宪法的“积极的和平主义”。菅义伟向合祭甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，内阁成员中防卫大臣岸信雄等5人亲自参拜了靖国神社。不知不觉中，过去日本首相提及的“深刻反省”已成了德仁天皇的任务。 如今，韩日关系似乎成了越处理问题越严重的令人头疼的问题。文总统和菅首相都被即将到来的选举和国内政治理论所埋没，干脆放手不管。这样下去，在历史上只能成为给未来两国关系留下重大污点的不负责任的领导人。特别是文总统提出的“韩半岛模式”，没有提到日本也只不过是一句空话。对于两国首脑来说，时间已经不多。为解决矛盾，应尽快重新启动实质性外交。

한국어