防疫危机下的“8·15”集会，保守和进步团体都要自我克制. August. 14, 2021 07:10. . 在8·15光复节长假到来之际，数十个保守和进步团体决定在全国各地举行大规模集会和一人示威。民主劳总将于今天下午在首尔市中心一带举行一人示威，敦促停止韩美联合军事演习。以爱心第一教会牧师全光勋为代表的国民革命党也将在长假期间在首尔多地举行声讨政府失政的“一千万国民每人步行大会”。截至昨天，首尔市通报禁止的光复节集会就有39个团体的195个。 在新冠疫情走向最严重之际，国民听到同时举行多场集会的消息，只会感到不安和郁闷。在高强度保持社交距离措施的情况下，连续三天每天出现了2000名左右的确诊患者。随着疫苗接种的延迟，30∼50多岁的青壮年层中重症患者层出不穷，甚至都向首都地区的民间医院下达了病床动员令。被疫情长期化逼到悬崖边的个体营业者们也在忍受着威胁生计的保持社交距离措施，如果强行举行感染扩散危险较大的集会，不管出于什么理由，谁能理解？ 一些团体表示，将在防疫守则允许的范围内举行安全的集会。但目前的情况是，在计划、实行、解散集会的所有过程中，感染有可能扩散。随着比普通病毒传播力强到两三倍的德尔塔变异毒株成为优势种，完成两剂疫苗接种的人群中也出现了大量突破感染病例。几个团体提出了停止执行禁止集会令的申请，但被法院驳回，这也是因为他们认为感染危险度高。 国务总理金富谦昨天在对国民谈话中表示，“任何自由和权利都不能优先于国民安全和生命”，同时表示将严厉追究非法集会的责任。随着疫苗供需接连出现问题，我们只能暂时依靠保持社交距离来度过第四波大流行风波。政府为了得到国民对令人痛苦的防疫措施的支持和共同参与，对非法集会应无一例外地表现出坚决应对的姿态。

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