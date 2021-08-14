李在镕副会长假释后来到办公室“重返经营”. August. 14, 2021 07:11. by 徐东日记者•朴孝睦记者 dong@donga.com,tree624@donga.com. 三星电子副会长李在镕13日上午以假释出狱。李在镕当天出狱后，没有回到家中，而是来到三星电子瑞草办公大楼办公室听取业务悬案报告等，实际上已立即重返经营岗位。 据分析，希望取得具体的经济活性化成果的社会期待不小，因此，李在镕副会长表现出了尽可能早的填补经营空白的决心。因此，三星内外有预测称，美国国内半导体、电动汽车电池工厂投资、新事业领域并购(M&A)等各子公司的经营悬案将迅速做出决策。 当天上午10点10分左右，从首尔拘留所出来的李副会长表示：“让各位国民非常担心，真的非常抱歉”，“我听到了对我的担心、指责、忧虑和很大的期待。我会努力的。”李副会长一次弯腰90度鞠躬。 青瓦台方面就李副会长的假释一事表示：“希望国民能够理解，这是为国家利益做出的选择。”总统府青瓦台国民沟通首席秘书朴秀贤在当天的记者会上表示：“知晓李在镕获假释一事毁誉参半。反对的(国民的)意见自有其道理。”接着，他解释说：“在严峻的危机状况下，特别是期待(李在镕)在半导体产业和疫苗领域发挥作用，要求假释他的国民意见也不少”，“这是为了国家利益而做出的选择。”

한국어