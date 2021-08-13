洪范图将军的遗骸将在光复节回归祖国怀抱. August. 13, 2021 07:34. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 日本帝国主义强占时期领导青山里、凤梧洞战斗打成胜仗的独立运动家洪范图将军(1868∼1943年•照片)的遗骸将在将军去世78年之后的光复节15日回归祖国怀抱。 青瓦台发言人朴炅美12日在记者会上表示：“哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特•托卡耶夫应文在寅总统的邀请，将于16日和17日对韩国进行国事访问”，“与托卡耶夫总统访韩相关，届时将奉上安葬在哈萨克斯坦克孜勒奥尔达的汝千洪范图将军的遗骸。”接着，朴发言人还表示：“洪将军的遗骸将于15日下午抵达，将在16日和17日两天内经过国民追悼期后，于18日安葬在大田显忠院。” 文在寅总统为此次遗骸送还，计划于14日向哈萨克斯坦派遣以国家报勋处处长黄基铁为特使的特使团。洪范图将军纪念事业会理事长、共同民主党议员禹元植和国民代表身份的新兴武官学校事业会宣传大使演员赵振雄将参加特使团。此前，文在寅总统在2019年4月对哈萨克斯坦进行国事访问时，曾要求送还洪将军的遗骸，此后政府一直与哈萨克斯坦方面进行实务协商。政府去年为迎接凤梧洞战斗胜利100周年，推进了遗骸的奉还工作，但由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响而推迟。 总统国防改革秘书官姜信哲表示：“洪将军在1937年居住在沿海州时，根据斯大林强制移居韩国人的政策移居哈萨克斯坦，第二年定居哈萨克斯坦克孜勒奥尔达，于1943年去世”，“洪将军自1921年移居沿海州后时隔100年终于回到了祖国，因此此次遗骸奉还的意义更大。”接着他补充说，“洪将军不仅在弘扬民族正气、激发国民爱国心、培养高丽人的民族认同感方面贡献很大，在增进韩国和哈萨克斯坦之间的友好关系方面所做的贡献也重新得到了认可，此次被追授建国勋章最高等级的大韩民国章，因此遗骸的奉还意义更大。”1962年，洪将军曾获得建国勋章2等级的总统奖章。 另外，这是托卡耶夫总统自2016年以来时隔5年再次访韩。这是去年1月新冠肺炎疫情开始后，海外首脑首次对韩国进行国事访问。朴发言人解释说：“哈萨克斯坦是韩国在中亚地区的最大贸易国和投资对象国，是推进新北方政策的核心合作国”，“双方将在交通、基础设施、建设、信息通信技术(ICT)、保健、环境等多个领域扩大两国实际合作的方案进行讨论。”两国明年将迎来建交30周年。

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