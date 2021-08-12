从减免债务到信用赦免，这不就是大选之前的民粹主义吗？. August. 12, 2021 07:25. . 韩国政府出面进行消除拖欠记录的“信用赦免”。金融委员长殷圣洙昨天在与主要金融相关协会会长举行的座谈会上表示：“金融公司之间有必要中断共享拖欠信息。”他要求在计算信用分数时，不使用滞纳记录。意思是说，不要降低因新冠疫情而无法及时偿还债务者的信用等级。减轻私营业者和平民的负担是政府应尽的义务。但是，在保留给私营业者造成过分负担的防疫政策和停业支援对策的情况下，破坏信用原则、扩大金融支援的做法只能被视为大选之前的民粹主义。 由于新冠疫情，小商工人和平民们无力偿还债务是事实。如果信用等级下降，这些人就更难还债。但是如果在没有明确标准的情况下，给予维持信用等级的支援，有可能会助长道德败坏现象。也不可避免地会引起对在困难的条件下也坚持按时偿还债务者的逆歧视的争议。 现政府上台初期，就减免了6万亿韩元的民间企业负债。去年9月，个体户和小商工人的贷款期限和利息偿还延期了6个月后，今年3月再次延长了期限。截至7月末，到期延长的金额达209万亿韩元。今年年初还取消了私营业者债务调整的条件——“私营业者经营时间必须超过1年”。虽然这种支援是必要的，但只能看作是权宜之计。增加拆迁、税务、再就业等的停业支持的同时，要尽可能减少因防疫造成的个体营业者损失。 盲目的金融援助可能会损害金融业“信赖产业”的本质。按时偿还债务者得到较高的信用等级，这是常识。如果这样的原则被打破，金融整体的信赖就会动摇。如果继续承担连利息都交不出的临界企业和小商工人的债务，就会变成金融不良，连普通国民也会遭受损失。等到新冠疫情结束之时，必将对整个经济产生负面影响。 大选在即，每位候选人都在纷纷出台金融善心支援对策。在这种情况下，政府也表示赞同，这是不正确的做法。政府不应该依赖毁损信赖社会本质的金融支持，而应出台实质性支持平民和个体营业者的对策。如果反复进行没有原则的金融援助，难免会受到“政治金融”的抨击。

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