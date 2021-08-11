浦项国际在马来西亚获得天然气田经营权. August. 11, 2021 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 浦项国际(POSCO INTERNATIONAL)将在马来西亚全面推进天然气开发。继现有的缅甸天然气田事业之后，公司正在积极扩大能源事业范围。 浦项国际10日表示，从马来西亚国营能源企业“Petronas”那里获得了马来西亚半岛东部海域的“PM524矿区”勘探经营权。马来西亚首都吉隆坡所在的马来半岛的东部海域存在有经济性的天然气的可能性很高，因此一直受到世界能源业界的关注。浦项国际对PM524矿区的天然气事业前景和开发简便性等进行讨论，并参与了Petronas的竞争投标。韩国国内企业在马来西亚被选定为矿区事业者尚属首次。 浦项国际计划年内与Petronas签订“产品分配合同”，进行为期4年的PM524矿区勘探。浦项国际决定持有80%的股份，Petronas通过子公司持有20%的股份。浦项国际计划利用缅甸天然气田勘探经验，在水深50~80米地区的4738平方公里地区开展天然气田勘探。PM524矿区附近有Petronas生产天然气的气田，如果今后发现天然气，可以与该气田相连接，节约初期事业费用，缩短开发时间。 不仅是矿区勘探，公司还将与Petronas一起开发环保能源技术。Petronas正在利用收集二氧化碳储存的“CCS”技术开发清洁天然气，推进氨及氢等清洁资源的能源化。浦项国际计划将东南亚和澳大利亚作为战略地区，加快进军绿色能源事业的步伐。

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