韩国第二季度“饭桌物价”上涨率在OECD成员国中高居第三. August. 09, 2021 07:21. by 具特敎 kootg@donga.com. 受农作物收成低迷和禽流感(AI)扩散的影响，今年第二季度(4~6月)韩国的“饭桌物价”出现了10年来的最大涨幅。这是经济合作与发展组织(OECD)会员国中第三高的上涨率。中秋节即将来临，养猪户时隔3个月又迎来了非洲猪瘟(ASF)，因此，人们越来越担心“菜篮子物价”(生活必需品物件)会上涨。 8日，据OECD透露，今年第二季度韩国的食品及饮料(酒类除外)物价比去年同期上涨了7.3%。以第二季度为准，这是自2011年(7.8%)以来的最大增幅，在38个OECD成员国中，继土耳其(18.0%)和澳大利亚(10.6%)之后高居第三位。 食品及饮料物价上涨率去年第二季度(2.5%)在OECD成员国(37个国家)中排在第26位，但时隔1年后飙升了23位。据分析，受酷暑等影响，农产品收成低迷，再加上AI余波等因素的影响，农畜产品价格大幅上涨。 另外，农林畜产食品部当天表示，江原高城郡养猪农场确诊了非洲猪瘟。这距离5月江原宁越郡养猪农场被确诊感染非洲猪瘟仅隔3个月。

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