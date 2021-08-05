美国向伊拉克归还17000件古代文物. August. 05, 2021 07:16. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 在1991年海湾战争、2003年伊拉克战争中曾遭受大规模文物掠夺的伊拉克从美国手中收回了1.7万件文物，其中包括大量古代美索不达米亚文明文物。《吉尔伽美什史诗》是一块泥板，上面记载的是3500年前人类最古老的文献之一的吉尔伽美什史诗的一部分，它虽然没有被包括在此次归还中，但据悉不久也将归还。 据美联社等媒体报道，伊拉克政府3日召开记者会表示：“伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米上周访问美国，文物将与他一起回到伊拉克。”穆斯塔法·卡迪米在访美之前就为归还文物与美国进行了接触，在7月26日与美国总统拜登的会谈中也提到了这一问题。 美国归还的文物中约70%、12000多件一直由首都华盛顿圣经博物馆收藏。大部分都是美索不达米亚文明的著名城市伊拉莎格里格的遗物。 特别是，最快会在几周之内归还的《吉尔伽美什史诗》备受关注。吉尔伽美什史诗是关于古代美索不达米亚城邦乌鲁克之王吉尔伽美什的传说。《吉尔伽美什史诗》长、宽分别为15厘米和12厘米，内容涉及圣经中出现的大洪水和伊甸园等。 该泥板是2003年由美国古董中介在英国伦敦购买后偷偷运往美国。2014年由美国艺术品公司好必来收购后在圣经博物馆展出。最近，美国联邦法院称，好必来通过非法途径获得了《吉尔伽美什史诗》，并判决将其归还给伊拉克。

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