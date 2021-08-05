青瓦台反驳朴智元：“朝鲜要求恢复通信线路的说法与事实不符”. August. 05, 2021 07:16. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 青瓦台4日表示：“恢复南北通信线路不是根据哪一方的要求，而是双方进行充分磋商后达成协议的结果。”国家情报院院长朴智元前一天主动要求出席国会情报委员会会议并表示，“朝鲜国务委员长金正恩要求恢复通信线路”，青瓦台对这一发言进行了反驳。继前一天统一部否认朴智元的发言后，青瓦台也罕见地进行反驳，表现出了看法上的分歧。由此，有人指出可能是任期末青瓦台和国政院在对朝信息上出现了不合拍。 青瓦台相关人士当天在与《东亚日报》的通话中，对朴智元关于金正恩首先要求恢复通信线路的说法表示：“（朴智元）完全没有（与青瓦台进行事前协调）。”该人士还表示：“首先，（朴院长的发言内容）与事实不符”，“原则上不应谈及外交关系当事人之间协调或说过的话”，表现出了不舒服的反应。该人士强调：“青瓦台现在的立场是，正如之前所说的那样，经过韩朝间的磋商（恢复了通信线路）。” 在此之前，统一部也在朴智元相关发言之后的前一天下午晚些时候向记者发布公告称：“韩朝通信线路的恢复，不是哪一方首先提出的要求，而是双方相互充分磋商后达成协议的结果。” 对此，有人分析称，围绕对朝政策，外交安保部门之间可能发生了主导权争夺战或没有进行协调。政府相关人士表示：“青瓦台现在的立场是，要非常慎重地接近刚刚重新架起桥梁的南北关系的改善”，“如果某个部门某个地方出现突发性发言或抢先发言，会给应对加重负担，所以要迅速进行整理。”

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