时隔42年关门的首尔剧场举行“Ending放映会”. August. 03, 2021 07:12. by 金哉希 jetti@donga.com. 首尔剧场在营业即将结束之际，在3周的时间里举行了“感谢放映会”。首尔剧场开馆42年后，因收益性恶化，决定于本月31日关门。 首尔剧场2日表示：“作为表示感谢的最后问候，将举办放映会”，“阵容包括一般上映电影和下半年上映的超级上映作品，以及之前在首尔剧场各种企划展上遗憾遗漏的名作电影。”首尔剧场自1979年在首尔钟路区开业后，与团成社、皮卡迪利一起作为钟路的代表电影院而广受欢迎。但是，在因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情等引起的经营困难后，上月决定闭馆。 感谢放映会将从11日开始，并持续到营业最后一天31日，为期3周。平日每天100人，周末每天200人，按照先后顺序在售票处免费提供门票。放映作品包括最近上映的《摩加迪沙》、《人质》，预定上映的蒂尔达•斯温顿主演的《人类的呼声》，以及去年戛纳电影节的官方选定作品《Love Affair：我们说的，我们做的》等4部。 在首尔剧场企划展上遗漏的名作也将重新上映。包括戛纳电影节最佳导演奖获奖作品《狐狸猎手》在内，《弗兰西丝•哈》、是枝裕和导演的家族电影《步履不停》、《佛罗里达计划》、《寻找小糖人》、《大河恋》等将与观众见面。由首尔剧场创办人郭正焕(已故)会长执导，现会长、演员高恩雅主演的《老鼠夫人》也将在告别放映会上特别上映。

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