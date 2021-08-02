美国法院决定没收“违反对朝制裁”的新加坡籍油轮. August. 02, 2021 07:25. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 美国司法部7月30日做出了没收涉嫌违反对朝鲜制裁的新加坡籍船只的决定。这是美国政府第二次没收在海上参与非法向朝鲜运送油类的船只。 美国司法部通过当天的报道资料表示，纽约南部联邦法院做出了没收新加坡籍郭纪生（音）拥有的“勇气”号（音）船舶的决定。美国司法部称，该油船重达2734吨，主要用于船舶转运和直接向朝鲜运输油类，非法将石油产品运往朝鲜。美国法务部就此解释说：“这违反了美国国内法和联合国安理会决议。” 卫星影像捕捉到了“勇气“号于2019年8月至12月关闭船舶自动识别系统（AIS），向朝鲜船只“新星”号至少提供价值150万美元的石油的场面。卫星还捕捉到了“勇气”号进入朝鲜南浦港停泊的情景。郭某经营多家皮包公司，并为躲避追踪，将“勇气”号伪装成其他船只。他还涉嫌进行与船舶和油类购买资金等相关的洗钱。如果违反对朝制裁的嫌疑和洗钱嫌疑均被认定，分别可判处最多20年有期徒刑。郭某虽然被列入美国联邦调查局的通缉名单，但目前还没有被逮捕。“勇气”号去年3月被柬埔寨当局扣留，美国去年4月下达没收令后，其扣留状态一直持续至今。 此前，美国政府2019年以涉嫌非法运输2.5万吨朝鲜煤炭的罪名扣押了货船“智诚”号，经过拍卖程序后将其出售。这是美国政府直接扣押违反对朝制裁的朝鲜船只后第一次采取这种举措。在海上非法转运煤炭和石油是朝鲜使对朝制裁无力化并持续走私的典型方式，也是联合国对朝制裁委员会专家小组每年在报告中指出的问题。

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