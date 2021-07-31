前驻韩美军司令：“韩国民粹主义总统候选人，正寄希望于反美情绪”. July. 31, 2021 07:45. by 纽约=常驻记者 柳在东、申雅馨记者 abro@donga.com,jarrett@donga.com. 前驻韩美军司令文森特·布鲁克斯（63岁）担心明年3月韩国总统大选在即，韩国出现反美迹象，特别是部分总统候选人把民粹主义放在首位，寄希望于反美和反同盟。他再次强调，韩国的政治情况限制了驻韩美军的训练，应该撇开总统大选和中国的压力，加强韩美同盟。 布鲁克斯当地时间29日与前韩美联合司令部副司令林浩英共同向美国外交专刊《外交政策》投稿，在这篇题为《与朝鲜“一揽子”解决的方案》的文章中表示忧虑称：“无论是在韩国大选期间还是结束之后，韩美同盟都应该保持连续性，“特朗普前美国政府和文在寅政府时期，导致两国同盟削弱的原因，是为了满足民粹主义的民族主义而将国防政治化了。” 他抨击称：“随着韩国各政党在大选前开始激烈冲突，已经有迹象表明，民粹主义（大选）候选人要继续反美和反同盟主义。”他表示：“联合航空导弹防御系统、指挥控制系统现代化、确保战术核武器等问题尤其在民粹主义民族主义政治面前可能会很脆弱。”他强调，两国领导人和军事专家需要超越党派的支持。 布鲁克斯表示：“韩国应该清除让驻韩美军无法接近主要训练设施的政治障碍。如果限制接近训练设施，美国只能考虑将阿帕奇攻击直升机部队等兵力重新部署到日本和阿拉斯加。”这是对因庆北浦项水星射击场附近居民的反对导致驻韩美军阿帕奇直升机训练中断的批评。虽然没有直接提及，但可能也考虑到了反对“萨德”基地等争议。 布鲁克斯表示，“韩美越亲密，就越能给中国施加压力”，敦促两国共同应对。谈及中国在2016年部署“萨德”时对韩流文化、旅游等多个领域施加的经济压力，他表示：“韩美两国领导人今后应该针对中国的经济压力制定具体对策。两国同盟应该超越传统的军事领域，将共同防御态势扩展到经济和政治战争中。” 就对朝政策，他建议：“同朝鲜之间的关系正常化也应该在稳固的韩美同盟关系基础上起步”，通过美国为朝鲜基础设施建设提供的金钱援助等，可以减少朝鲜对中国的依赖。

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