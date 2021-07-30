“触摸”韩国游泳的未来. July. 30, 2021 07:18. by 金培中 wanted@donga.com. 一眼就能看出来是进入决赛的8名选手中个子最小、最修长的。但是他却淡定地站在6号泳道上，像往常一样泼水，拍打着胸部和肋下，缓解着紧张情绪。然后随着出发信号最先跳入泳池中。 29日，18岁的游泳天才黄宣优(首尔体育高中)在日本东京水上运动中心举行的2020东京奥运会男子100米自由泳决赛中，以47秒82的成绩排在第5位。作为亚洲选手，时隔65年再次进入该项目决赛的黄宣优继在1952年赫尔辛基奥运会上，铃木弘(日本)获得银牌后，时隔69年取得了亚洲选手的最好成绩。 这是大卫和歌利亚巨人的对决。身高186厘米的黄宣优与普通人相比算是比较高的。但是站在他两侧的新一代游泳皇帝凯洛普•德雷塞尔(25岁•美国•5号泳道)身高191厘米，2016里约奥运会该项目金牌得主凯尔•查默斯(23岁•澳大利亚•7号泳道)身高193厘米。他们不愧为短距离选手，展示了雄伟的肌肉身材。进入决赛圈的8名选手中，10多岁的只有黄宣优和罗马尼亚选手。 在20多岁的巨头的夹缝中，黄宣优依然理直气壮。出发反应速度为0.58秒，位居全体第一。虽然起步较快，但在潜泳区间(15米)力量不足。在50米处，德雷塞尔暂列第一名(22秒39)，黄宣优只排在第六位(23秒12)。在最后50米时，黄宣优用尽最后的力气，第5位触壁。德雷赛尔以创造新奥运会纪录的成绩摘得金牌(47秒02)。 黄宣优在远处看着与自己竞争过的选手们登上领奖台的样子，很难找到遗憾的痕迹。在首次出战的奥运会舞台上，在被称为西欧选手专属物的200米、100米自由泳中，他进入了只有最强选手才能参加的决赛，这一点足以让人产生自豪感。他刷新了韩国、亚洲、世界青少年等各种新纪录，让人对他的未来充满自信。黄宣优说：“结束了主要项目(200米和100米)的比赛，感到非常轻松。能够与帅气的选手们一起比赛，我感到非常荣幸。”

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