士兵肩负的81毫米迫击炮，现在可以通过车辆移动. July. 30, 2021 07:18. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 由于沉重、准确度低，俗称“粪炮”的81毫米迫击炮将彻底改变。防卫事业厅29日表示，新型81毫米迫击炮的首批量产产品从上个月开始向军方交付。 新型迫击炮的特点是便于运输和配置，而且射击程序以数码方式自动完成，减轻了将士们的负担。一直以来，军队使用的81毫米迫击炮都是由将士们亲自负责运输的，因此机动性下降，官兵们的战斗疲劳度及稳定性也存在问题。另外，在手动计算射击参数的过程中，应对时间滞后及计算错误等作战执行也存在限制。 新型迫击炮比现有的迫击炮重量轻20%左右，可以搭载在运输及运用人员的专用车辆上，随时随地快速移动部署。另外，由于采用了国内优秀的数字技术，从目标观测到射击参数计算、迫击炮姿势控制等所有射击过程自动完成，射击准备时间从原来的6分钟缩短到3分钟。特别是，军方期待利用数字装备的精确射击能力能够大幅提高前方部队的火力支援能力。 防卫事业厅相关人士表示：“这是世界上首次对81毫米迫击炮采用数字技术”，“计划在2024年之前完成军队战斗力化，同时与开发企业(现代威亚)一起挑战海外出口市场。”

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