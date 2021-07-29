韩国虚拟货币投资者们开始在账户上清仓. July. 29, 2021 07:42. by 金自炫记者 zion37@donga.com. “原本超过8000万韩元的比特币现在恐怕会跌至3000万韩元以下，真是令人提心吊胆。为了提高收益率，一天到晚看着硬币仓也觉得很累，所以决定‘退出’。” 上班族金某（30岁）最近将投资于虚拟货币的8000万韩元全部转到了证券公司的账户上。4月份曾超过200%的收益率现在已跌至40%左右。虽然还没有遭受损失，但是考虑到目前的下跌行情，决定离开硬币盘。据悉，上月虚拟货币投资者在交易所账户中取出的资金超过了存入额。取出金额高于存入金额，是时隔三年虚拟货币投资热潮在去年7月开始以来的第一次。 《东亚日报》28日通过国民力量党议员金熙坤办公室，对四大虚拟货币交易所（upbit、bithumb、coinone、korbit）的实名账户进行了分析。结果显示，上个月的取出额为12.7万亿韩元，比存入额（10.7万亿韩元）多出2万亿韩元。 上个月是近一年来一月取出额首次超过存入额。在比特币价格超过8000万韩元、投资热潮高涨的4月份，存入额（33.1万亿韩元）比取出额（29.2万亿韩元）多出3.8万亿韩元以上。 最近一个月里，比特币的价格两次跌到被称为“心理防线”的3万美元以下，市场出现动荡，其后越来越多的投资者从虚拟货币账户里取钱离开硬币盘。资本市场研究院研究员黄世运表示：“硬币盘存入资金转变为净流出，在中长期内将消极看待虚拟货币的投资者很多，尽管投资过热，但没有显现看得见的使用率和成果，导致了投资者的离开。”

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