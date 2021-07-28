拜登夫人访日时的“再利用时尚”引发热议. July. 28, 2021 07:43. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 美国总统拜登的夫人吉尔女士（70岁）把穿过的衣服重新穿出来，这种“再利用”时尚备受关注。与每个公开场合都以新服装展开“时尚外交”的其他美国前总统夫人不同，吉尔女士对之前穿过的衣服进行了全新的展示，被评价为展示了朴素的魅力。 《纽约时报》当地时间26日报道称：“吉尔女士在东京停留期间，除了一次以外，都是再利用过去穿过的衣服”，“打破了原先的时尚惯例。” 前总统奥巴马的夫人米歇尔女士帅气地消化中低端品牌的衣服并跃升为“时尚偶像”，前总统唐纳德•特朗普的夫人梅拉尼娅女士每个公开场合都穿着昂贵的名牌服装出现而被批评为“独树一帜”，吉尔女士的做派与她们完全不同。 吉尔女士22日抵达东京美国空军基地，下专机时身穿红色披风连衣裙。这条裙子是她6月份与美国国立过敏症与传染病研究所所长安东尼•福奇访问佛罗里达疫苗接种现场时穿过的衣服。22日与日本首相菅义伟夫妇共进晚餐时穿的花纹裙子和23日在奥运会开幕式上穿的水珠图案连衣裙，都是6月份为参加七国集团峰会并访问英国康沃尔时穿的服装。 吉尔女士此次访问东京期间穿的“新衣服”，只有24日为美国国家队助威而造访游泳赛场时所穿的美国服装企业拉尔夫劳伦品牌的夹克和美国代表团的正式队服白色裤子。 《纽约时报》评价说：“总统夫人的回收再利用时尚，通过长期收藏并拿出突显本人的衣服，提高了衣服的价值。”

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