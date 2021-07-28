易斯达职员靠代驾和干杂活来守护4架飞机. July. 28, 2021 07:44. by 边钟国记者 bjk@donga.com. “只是坚持了下来。虽然很痛苦，但真的为了活下去而坚持了下来。” 好不容易找到新投资者的易斯达航空的官方劳动者协议体“劳动者连带”的易斯达航空维修本部组长张文基(音)被问及最近状况时做出了上述表示。张组长说：“走过了长长的隧道，就更有欲望。现在只想做新的跳跃准备。” 易斯达航空公司的一位职员将过去一年半时间用来寻找收购者这件事称为“活着的地狱”。谁也无法保证公司会生存下来，还是会出现收购者。受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，航空业界一片焦土。 职员有一年多没有拿到工资了。但是要守护自己和家人。职员们干过快递、外卖、代驾、咖啡店打工、散工等，只顾埋头工作。有的职员为了领取失业金不得不提出辞呈，有的职员在打听私人债务时流下了眼泪。 虽然维持生计很困难，但易斯达航空的职员们努力守护剩下的4架飞机。张组长说：“我相信有飞机才能找到新的收购者。怀着守护飞机的信念，职员们轮流到机场检查飞机。” 易斯达航空曾运营23架飞机。但随着公司财务状况恶化，飞机租赁公司开始陆续收回飞机。劳动者连带维修本部课长李镇浩说：“租赁公司们说我们也无能为力，拿走了飞机。部分租赁公司相信易斯达航空能重新运航，因此没有带飞机。非常感谢。” 根据国土交通部的方针，飞机要接受定期检查。因为公司没有钱，所以职员们一起凑钱去买零件。因为接受检查时没有运转飞机的航空汽油，所以还曾从炼油公司借来航空汽油。 首尔回生法院上个月将星正选定为易斯达航空的最终收购优先协商对象。张组长说：“收购消息传出后，租赁公司反而联系我，要求我使用飞机。在易斯达航空再次起飞的那一天，我可能会流下眼泪。”

한국어