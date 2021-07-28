德尔塔变异毒株呈现可怕的扩散趋势……仅江原地区就占69%. July. 28, 2021 07:44. by 赵建熙记者、金素英记者 ksy@donga.com. 源自印度的“德尔塔变异毒株”的扩散速度越来越快。现在，该变异毒株的感染病例已超过全体确诊患者的一半，完全主导着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的第四波流行。特别是，非首都圈最近的确诊患者剧增，也被确认是德尔塔变异毒株所致。中央防疫对策本部27日表示，最近一周(18日至24日)在江原地区新冠病毒肺炎确诊患者中，69.0%的人检测出了德尔塔变异毒株。大邱庆北和济州分别为67.5%和63.2%。德尔塔变异毒株感染病例多于首都圈(48.2%)。不到4周前(6月20日至26日)，德尔塔变异毒株患者比率仅为3.3%。 据悉，德尔塔变异毒株的传播力是基本病毒的2.4倍，是英国“阿尔法变异毒株”的1.64倍。但是，从韩国国内传播情况来看，实际传播力比这还要强。《东亚日报》在确认因德尔塔变异毒株引发的集体感染中的一部分流行病学调查结果后发现，在接触确诊患者不到两天就发生了n次感染。也有在同一餐厅停留20分钟，背靠背吃饭的人被感染的情况。 德尔塔变异毒株的快速传播力正在削弱韩国通过检测、跟踪、治疗等手段进行的“3T”防疫。总而言之，防疫跟不上病毒传播速度。德尔塔变异毒株对患者状态也十分不友好。在2983名德尔塔变异毒株确诊患者中，危重症患者为89名(3.0%)。这一数据高于所有确诊患者中危重症患者的比率(1.3%)。 有人担心，在这种情况下，如果放宽“保持社交距离”等级，防疫网的最后一个堤坝可能会倒塌。中央防疫对策本部流行病学调查分析团团长李相元(音)表示：“德尔塔变异毒株扩散速度比当初预想的要快”，“加强保持社交距离等级是在这种传染病流行环境下不可避免的选择，需要全体国民的积极参与。”

한국어