笑逐颜开的正极材料行业：“电动汽车行驶距离取决于我们”. July. 27, 2021 08:07. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 随着电动汽车市场的扩大，制造正极材料的国内材料企业的地位正在提高。有评价称，乘着电动汽车热潮，浦项化学等韩国电池材料企业进入了超级周期。 正极材料是由镍、钴、锰构成的材料。表面上看是黑色矿物粉末，但被认为是电动汽车等电池的核心材料。其运作原理如下，电池在充电时，内部的锂从正极移至负极储存，在使用电池放电时锂向正极移动。正极材料中镍含量越多，电池容量就越大。一般每辆电动汽车使用100公斤正极材料。 韩国国内主要正极材料企业浦项化学今年第二季度(4~6月)的销售额为4800亿韩元。这是以季度为准的历史最高纪录。其中，电池核心材料正极材料占总销售额的35%(1677亿韩元)。公司整体营业利润比去年同期增加了773.9%，达到356亿韩元。 浦项化学正在推进正极材料生产量的扩大，目标是到2025年和2030年分别达到27万吨和40万吨。COSMO新材料公司计划投入1500亿韩元，到2023年将目前为2万吨的正极材料生产量增加到7万吨。 电池业界正在正式启动将镍含量从目前的60~80%提高到今后90%以上的“高镍”商用化。电动汽车业界也正密切关注高镍商用化动态。因为可以将目前400公里左右的电动汽车行驶距离提高到700公里。美国特斯拉首席执行官(CEO)埃隆•马斯克去年9月宣布“将开发镍含量100%的电池”，今年3月宣布推进电池独立的德国大众汽车正在增加与正极材料企业的接触。现代汽车集团在电动汽车“IONIQ 5”上使用了镍含量80%的电池，为了增加下一部作品的行驶距离，正在推进确保使用高镍正极材料的电池。 浦项化学能源材料研究所所长金道亨(常务)表示：“从2010年事业初期开始，瞄准电动汽车所需的镍含量80%的正极材料市场，确保了今天的竞争力。就像过去汽车业界就确保发动机技术展开竞争一样，电池技术对电动汽车将变得越来越重要。”

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