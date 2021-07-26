首尔市将免费支援升级改造试制品的制作. July. 26, 2021 07:52. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔市25日表示，将免费支援预备创业者和企业、市民的升级改造(创造性再利用)试制品的制作。由首尔再生中心广场(The Seoul Upcycling Plaza)主管的该项目旨在支援具有资源循环或促进再利用的优秀创意，但在产品制作上存在困难的个人或企业制作升级改造试制品。 今年将支援60处。比去年的5家大幅增加。支援从升级改造产品设计到设计、试制品制作，将全程提供帮助。 希望参加该项目的大学生、预备创业者、新生创业企业(创业未满3年)、市民等在首尔再生中心广场官网(www.seoulup.or.kr)下载申请书后，通过电子邮件(D＿factory@seouldesign.or.kr)提交即可。在首尔再生中心广场1楼“梦想工厂”也可以进行现场接收。咨询可拨打电话(02-2153-0415)。

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