“印度+英国”新冠变异病毒在越南蔓延. May. 31, 2021 07:20. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 越南发现了分别在印度和英国发现的变异病毒结合而成的新冠变异病毒。 越南卫生部29日表示，发现了结合分别在印度和英国发现的变异病毒特性的新冠变异病毒。当地媒体《越南快报》报道说，最近以越南确诊的患者为对象对遗传基因碱基序列进行分析的结果，至少从4人身上发现了新的变异病毒。 据越南卫生部介绍，在研究室培养新的变异病毒，结果发现其复制速度非常快，传播力比目前已知的变异更强。越南卫生部长阮青龙表示：“这种新型变异病毒正通过空气迅速扩散。这种新型变异病毒可以解释短时间内越南各地新增新冠患者的原因。” 据国际统计网站“世界实时统计”消息，截至4月底，越南新增新冠确诊患者只有10人左右，但到本月25日已激增至369人。越南累计新冠确诊患者也从本月初的3000人增加到29日的6856人。

한국어