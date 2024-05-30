“蔡上兵”移卷当天，尹锡悦和国防部长通了3次电话……什么事情那么着急?. May. 30, 2024 07:41. . 海军陆战队搜查团将“蔡上等兵事件”调查结果移交警方的当天，尹锡悦总统给时任国防部长李钟燮打了3次电话，相关通话记录前天被公开。另外，成为所谓“VIP激怒说”主张开端的国家安保室会议当天总统室和国防部长的通话记录也被公开。这是因涉嫌抗命而被起诉的朴正勋大校方面通过法庭查询通信记录后得到的。 记录显示，尹锡悦去年8月2日使用检察官时期使用的个人手机给李钟燮打了3次电话。分别是在午餐时间12点7分、43分、57分，最长13分钟，最短1分钟左右。当天是总统夏休假（2日-7日）的第一天，正是向庆北警察厅移交案件（上午）和解除搜查团长职务（午餐）的快速推进时期。三次通话前后，国务总理、总统国家安保室长、行政安全部长、国务调整室长也给国防部长打了电话。权力核心部门到底发生了什么事情？8月8日进行了第四次通话，第二天国防部长指示，“国防部拿走海军陆战队调查内容，重新进行讨论”。 这一事件，需要查明20岁年轻海军的痛心死亡是不是根据上级指示进行的，并采取必要的措施。但是，有主张称，总统指责称，“如果因为这样的事情处罚师团长，那么谁会当师团长呢?”由此，矛头指向了查明总统室是否介入调查的方向。得到确认的是，在这种情况下，是不是因为急迫的原因，总统在午餐时间打了3次电话。 海军陆战队司令手机中确认的“总统激怒说”通话录音和此次通话记录指向了去年7月31日的安保室会议。会议快结束时，有人通过总统室的有线电话（02-800-xxxx）与国防部长通了电话。最终，调查的核心是查明总统在会议上的发言以及之后对国防部长下达了什么指示。而接下来，就是尹锡悦在议会选举前任命国防部长为驻澳大利亚大使并让他出国。 不管是政府还是军队，都有可能出错。但是，在试图掩盖和歪曲事实的瞬间，就会出现第二、第三个权力型问题。现在没有任何力量能够阻止真相的查明。在出现总统和国防部长四次通话记录的情况下，作为总统室来说，不能一边说着“稍等”一边后退。到了该做出解释的时候了。

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