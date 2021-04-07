SK以4600亿韩元收购越南第一大流通企业16.3%的股份. April. 07, 2021 07:20. by 洪锡浩记者 will@donga.com. SK收购了越南第一大流通企业VinCommerce16.3%的股份。有评价称，2018年设立东南亚投资法人的SK的战略投资开始取得成果。 SK方面6日表示，已签订了以4.1亿美元(约4600亿韩元)的价格收购马山集团(Masan Group)旗下流通企业VinCommerce16.3%股份的合同。VinCommerce在越南当地经营着2300多家超市(Vin玛特)和便利店(Vin玛特+)，是零售市场的龙头企业。 在越南被称为“现代流通市场”的便利店、超市等每年保持25%以上的高增长，而VinCommerce的市场占有率却高达50%左右。VinCommerce的销售额从2019年的11亿美元(约1.2320万亿韩元)增长到去年的14亿美元(约1.5680万亿韩元)，约增长30%，预计今年将增长到18亿美元(约2.0160万亿韩元)。SK期待此次收购的股份价值在今后会进一步增大。 SK相关人士解释说：“期待VinCommerce今后成长为像阿里巴巴、亚马逊一样结合线上和线下的Omni频道事业者”，“此次投资是对在东南亚市场有望实现高增长的未来流通价值链的投资。” 越南最大的食品饮料企业马山集团于2019年12月从VIN集团手中收购了VinCommerce83.7%的股份。有评价称，在现有的经营食品饮料事业的基础上，通过收购VinCommerce带来的协同效应，在越南流通市场确保了支配力。 SK在2018年收购马山集团9.5%的股份时获得了“选择性优先投资权”，在此次确保VinCommerce股份的过程中行使了这一权利。据此，马山集团能够以与2019年收购VinCommerce相同的条件，收购股份。SK方面解释说，今后为了马山集团集中培育的综合消费品事业，追加收购合并时，也拥有追加投资的权利，因此可以期待评估损益和事业扩张。SK集团计划利用与马山集团的战略伙伴关系，扩大对越南线上、线下流通和物流、电子结算等领域的投资。

한국어