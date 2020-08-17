给光复会的历史和传统抹黑的金元雄. August. 17, 2020 07:41. . 光复会会长金元雄15日在光复节75周年纪念致辞中表示，“大韩民国是唯一一个没有彻底清算民族叛徒的国家”，主张“清算亲日”。金会长说：“李承晚用暴力解散了反民特委，并与亲日派勾结”，“作曲《爱国歌》的安益泰在柏林指挥了满洲国建国10周年庆祝演奏会”。他同时敦促推进将亲日行为者墓葬移出显忠院安葬的所谓“破墓法”。 金会长的纪念致辞有意挑起争论，充满了偏向和分裂的言辞，几乎让人误认为是政治游说。金会长去年也曾提出“日本试图通过经济报复动摇韩国经济、离散民心、建立容易被他们操纵的亲日政权”的过分解释，并称赞文在寅总统的“毅然应对”，从而引发了争议，但今年却超过了这个程度，干脆偏道而行。他瞄准的不是否定历史的日本，而是韩国社会的内部。 金会长在没有称呼首任总统和爱国歌作曲家的情况下，以部分事实为根据斥骂他们是“亲日民族叛徒”。他还称，“庇护亲日却说自己是保守，这与卖国贼李完用说自己是保守有什么区别”，将亲日与保守直接联系起来。干脆不把对历史人物功过进行客观、综合性的评价放在眼里，随意贴上标签，把其后数十年历史，甚至是那段岁月里国民的生活分为是不是亲日。虽然他主张“亲日清算不是执政党、在野党的政派问题，也不是保守和进步的理念问题”，但他提出的“民族-反民族”矛盾结构与这种分拨划派有什么区别？ 因此，过去曾任共和党和民政党党僚、三届国会议员的金会长的奇异经历也重新浮出水面。虽然金会长对自己过去的行为表示“原罪和一生的业”，但此后他的政派性的、分裂性的言行让这样的反省黯然失色。由独立功臣及其后代组成的光复会作为象征我国独立运动和大韩民国正统性的报勋团体，绝不能成为政治团体。不得不问，以表面性和煽动性的逻辑煽动分裂的金会长，是否有资格担任其负责人？

한국어